برلماني يطالب بتعزيز التبادل التجارى بين مصر والبحرين

أكد النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، بمدينة العلمين، في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على مختلف الأصعدة، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول استعراض عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها.

وقال "فرج"، إن اللقاء تناول التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعياً نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة، مؤكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة أن مصر لديها فرص استثمارية يمكن أن تستفيد منها دولة البحرين ورجال الأعمال البحرينين.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن في مايو 2023، انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 2022 وسجلت 576.3 مليون دولارًا تشمل صادرات مصرية بـ68.9 مليون دولارًا، وواردات مصرية بـ 507.4 ملايين دولار، فيما سجل التبادل التجـاري في 2021 أعلى المعدلات، إذ بلغ مليار و3 ملايين دولار، تشمل صادرات مصرية بـ450.7 مليون دولارًا، وواردات مصرية بـ 553 مليون دولارًا، مطالبا بالعمل من أجل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الشيقيين بما يتناسب مع عمق العلاقات بينهما، وفي ظل الامكانات والقدرات الانتاجية التي يمتلكها اقتصاد البلدين.

وشدد النائب فرج فتحي على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية الصناعية ما بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات والأردن في قطاعات الزراعة والصناعات، والتعدين، والكيماويات، وإنتاج سيارة كهربائية، والتى تشمل شراكة في 9 من مشاريع صناعية، بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية ومهمة في للدول الشقيقة الأربعة مثل صناعات الصودا والسيارة الكهربائية.