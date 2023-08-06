"مسافر ليل" تعيد تراث صلاح عبدالصبور في المهرجان القومي للمسرح

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "مسافر ليل"، ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال16.

وشهد مساء أمس السبت، أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة المكونة من: الفنان أشرف عبدالغفور، رئيسا، وعضوية كل من: الفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد المسرحي جرجس شكري.

"مسافر ليل" إنتاج فرقة نادي مسرح الأنفوشي، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، من تأليف صلاح عبد الصبور، وإخراج أحمد علاء.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: أحمد إيهاب، ومحمد خالد، وعمر الشرنوبي، ديكور لبنى الإمام، إضاءة أحمد علاء، موسيقى محمد إبراهيم.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.