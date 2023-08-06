محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني لعام 2023 / 2024

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسى 2023 / 2024 بنوعياته (زراعي، صناعي، تجاري وفندقي، مزدوج) نظام الثلاث سنوات.

وذلك بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج .

وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك Tansiksec.emis.gov.eg.