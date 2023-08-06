تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. "الثقافة" تبدأ تطبيق العمل أون لاين اليوم الأحد

بدأت وزارة الثقافة، بتطبيق نظام العمل عن بعد “أون لاين”، والذي يبدأ تطبيقه يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بعمل الموظفين في المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجماهير من المنزل وذلك ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء العاملين بوزارة الثقافة بالعمل من المنزل (أون لاين) أيام الأحد، من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، مشيرة إلى استمرار فعاليات المهرجان القومي للمسرح، على عدد من مسارح القاهرة.

وشددت وزيرة الثقافة علي التأكيد علي المتابعة الجادة للعمل من خلال رؤساء القطاعات، ومتابعة كافة أطر العمل المختلفة التي تقوم بها وزارة الثقافة، وتقديم الخدمة الثقافية لكافة المواطنين.