ads
الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. "الثقافة" تبدأ تطبيق العمل أون لاين اليوم الأحد

الدكتورة نيفين الكيلانى
الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت وزارة الثقافة، بتطبيق نظام العمل عن بعد “أون لاين”، والذي يبدأ تطبيقه يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بعمل الموظفين في المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجماهير من المنزل وذلك ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء العاملين بوزارة الثقافة بالعمل من المنزل (أون لاين) أيام الأحد، من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، مشيرة إلى استمرار فعاليات المهرجان القومي للمسرح، على عدد من مسارح القاهرة.

 وشددت وزيرة الثقافة علي التأكيد علي المتابعة الجادة للعمل من خلال رؤساء القطاعات، ومتابعة كافة أطر العمل المختلفة التي تقوم بها وزارة الثقافة، وتقديم الخدمة الثقافية لكافة المواطنين.

العمل عن بعد رئيس الوزراء وزارة الثقافة اخبار الثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء