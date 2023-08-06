الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينظم زيارة لأبناء الجالية للعاصمة الإدارية الجديدة

نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة المهندس اسماعيل أحمد والأمين العام علاء سليم زيارة إلى العاصمة الإدارية لتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها.

وتفقد الوفد مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، ومركز مصر الثقافي الإسلامي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وفندق الماسة ومقر الوزارات وعدد من الأحياء السكنية، بمشاركة مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا ورؤساء الجاليات إيطاليا وإسبانيا وأوزباكستان وأمريكا وسويسرا وموزمبيق وألمانيا والكويت والإمارات وأوكرانيا.

وخلال الزيارة استعرض العقيد هيثم عنان رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية ، ما تم إنجازه من المشروع، والتعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص، إلى جانب كافة الأمور المتعلقة ببناء الأحياء السكنية ودور العبادة والبنية التحتية والطرق والحي الحكومي والنهر الأخضر.

وثمن المصريون بالخارج من المشاركين ما تقوم به القيادة السياسية من مساواة بين المصريين جميعا، بتيسير استثمارات المصريين بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب توفير أراض ووحدات سكنية، لربطهم بالوطن وتحفيزهم على الاستثمار في مصر، مع تهيئة البيئة التشريعية والصناعية لذلك وتوفير خارطة الاستثمار الصناعي.

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