الأنبا عمانوئيل يترأس مؤتمر الأسرة الإيبارشي بالغردقة.. صور

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الأسرة الإيبارشي، تحت شعار "بيت على الصخر" بالغردقة.

وقامت اللجنة الإيبارشية، القائمة على خدمة الأسرة، بقيادة الأب بولس فاروق بإعداد على المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

بدأ المؤتمر بكلمة راعي الإيبارشية حول "دور الأسرة بالكنيسة"، مؤكدًا أن الأسرة هي بمثابة كنيسة صغيرة، كما شدد نيافته على أهمية المشاركة الفعالة في اللقاء الدوري للأسر بالرعايا، بالإضافة إلى ما يقوم به مركز الأسرة الإيبارشي من اهتمام بخدمة الأسرة.

تضمن المؤتمر لقاءات تكوينية عدة، وورش العمل حول "الحكمة والمعرفة والفهم"، مع الدكتور هاني شفيق، استشاري التنمية، وإدارة المؤسسات. واحتوى المؤتمر أيضًا على العديد من الفقرات المتنوعة، والجولات السياحية، بمدينة الغردقة.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور ما يزيد عن ستين أسرة.

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