الدفاع الروسية: الجيش يقصف مطارات عسكرية غربي أوكراني

الأحد 06/أغسطس/2023 - 02:10 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة جوية وبحرية دقيقة للمطارات العسكرية بمقاطعتي "خميلنيتسكي" و"روفنا" غربي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "القوات الروسية استهدفت ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة القواعد الجوية للقوات الأوكرانية بالقرب من ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو بمقاطعة ريفنا، وتم تدمير جيمع الأهداف المحددة".

وأضافت الوزارة أن "قواتنا صدت خلال الـ24 ساعة الماضية جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه، حيث تم صد 8 هجمات في خاركوف ولوجانسك، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر M109 Paladin أمريكية، ومدفع Krab ومدفعين من طراز Msta-B، وصد 5 هجمات معادية في دونيتسك، وتصفية ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab".

وفي أوكرانيا، أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية اليوم الأحد، بأن القوات الروسية قصفت مناطق حدودية في سومي؛ حيث أصيبت 4 مجتمعات محلية بالمدفعية وقذائف الهاون والمدافع الرشاشة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الإدارة: إنه خلال الساعات الماضية، شنت القوات الروسية 6 هجمات قوية، فيما سجلت الإدارة 19 انفجارا.

بدوره، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم، بأن مدنيين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

ونقلت (يوكرينفورم) عن كيريلينكو قوله "خلال الساعات الماضية، قتل الروس مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في نيويورك وتورسك، وأصيب شخصان آخران".

وفي خيرسون، أعلنت سلطات المقاطعة، اليوم /الأحد/، مقتل مدنيين اثنين بقصف قوات كييف لبلدة جورنوستيفكا في المقاطعة.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - "أصيب مدنيان بجروح أدت إلى مقتلهما نتيجة قصف بلدة جورنوستيفكا بمقاطعة خيرسون"