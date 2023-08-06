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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لُقبت بالولد الصغير.. تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما

انفجار قنبلة نووية
انفجار قنبلة نووية
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما:
ألقيت القنبلة الذرية على هيروشيما في أثناء الحرب العالمية الثانية ،وتعد أول قصف بقنبلة نووية في تاريخ البشرية ، لقبت بالولد الصغير ، حيث أسقطتها قاذفة أمريكية في 6 أغسطس 1945.

وكانت قوتها التفجيرية 20 ألف طن من مادة "تي إن تي" ، أسفرت عن مقتل 140 ألف شخص بالمدنية من إجمالي 350 ألفًا.

تم تحديد الهدف النهائي قبل أقل من ساعة فقط من إسقاط القنبلة ، وبلغت درجة الحرارة عن نقطة انفجار القنبلة ملايين الدرجات.

وضعت القنبلة النووية نهاية سريعة للحرب في آسيا باستسلام اليابان ، وعرف الناجون من القصف  بـ "هيباكوشا" ، وحين ذاك من تسمما اشعاعيا وصدمات نفسية وتشوهات

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