لُقبت بالولد الصغير.. تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما:

ألقيت القنبلة الذرية على هيروشيما في أثناء الحرب العالمية الثانية ،وتعد أول قصف بقنبلة نووية في تاريخ البشرية ، لقبت بالولد الصغير ، حيث أسقطتها قاذفة أمريكية في 6 أغسطس 1945.

وكانت قوتها التفجيرية 20 ألف طن من مادة "تي إن تي" ، أسفرت عن مقتل 140 ألف شخص بالمدنية من إجمالي 350 ألفًا.

تم تحديد الهدف النهائي قبل أقل من ساعة فقط من إسقاط القنبلة ، وبلغت درجة الحرارة عن نقطة انفجار القنبلة ملايين الدرجات.

وضعت القنبلة النووية نهاية سريعة للحرب في آسيا باستسلام اليابان ، وعرف الناجون من القصف بـ "هيباكوشا" ، وحين ذاك من تسمما اشعاعيا وصدمات نفسية وتشوهات