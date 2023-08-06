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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة في عين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج تجديد حبس المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
بدأت الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عين شمس، من ألقاء القبض على عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة النهضة) حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام وهاتف محمول
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 

تجديد حبس عاطل المواد المخدرة عين شمس