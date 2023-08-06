السجن 3 سنوات لسائق تعدى على زميله لخلاف علي أولوية المرور

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدى على زميله ضربا أفضى إلى الموت، بسبب الخلاف علي أولوية المرور في رمسيس.

وتلقي قسم شرطة الأزبكية إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين في رمسيس ومصرع أحد طرفي المشاجرة، وجرى نقله إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع سائق علي يد زميله .



وكشفت التحقيقات ان مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف علي اولوية المرور قام خلالها الأول بالتعدي على الثاني بالضرب بأدوات "عصا حديدية" مفك وعصا خشبية فاحدث به إصابات بالرأس والتي أدت لوفاته ولم يقصد قتله.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.