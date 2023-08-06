وكيل مديرية الشباب بالمنيا تفتتح مركز التخاطب بديرمواس

افتتحت الدكتورة سوسن فرغلى وكيل مديرية الشباب بالمنيا، اليوم الأحد الموافق 6 من أغسطس، مركز التخاطب والتكامل الحسي بمركز شباب مدينة ديرمواس، وذلك تزامنا مع افتتاح مراكز التخاطب الجديدة على مستوى الجمهورية.

حضر الافتتاح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز، مدير المركز، العاملين بمركز شباب ديرمواس، الكابتن محمد عبدالكريم المنسق الإعلامي بالإدارة، وعدد كبير من أسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن مركز التخاطب والتكامل الحسي لرعاية و علاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قد بدأ العمل في التحضير و التجهيز له في شهري مارس و أبريل الماضيين، و تم في شهر يونيو الماضي عمل المقابلات الشخصية من خلال لجنة من وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب الرياضة بالمنيا لتحديد فريق العمل في مركز التخاطب، الذي يقدم خدماته للأطفال بالمجان.

يأتى ذلك في اطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة الإهتمام البالغ بالأطفال من ذوي القدرات و الهمم و الذين يعانون من صعوبة التعامل مع الاخرين، عدم القدرة علي التكلم، التوحد،. صعوبات التعلم، و تعمل جاهدة علي توفير المراكز المتخصصة لعلاج هذه الفئات من خلال جعل مراكز الشباب منفذا لهؤلاء الأطفال لتصحيح سلوكياتهم و تنمية قدراتهم،

وتحقيقا لهذه الأهداف قامت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ زايد الخيرية بفتح مراكز للتخاطب والتكامل الحسي لعلاج هؤلاء الأطفال بالمجان، و توفير الوسائل العلاجية الحديثة . و في هذا السياق نم انشاء مركزا للتخاطب و التكامل الحسي بمركز شباب مدينة ديرمواس، و تم الاعلان عن الشروط الواجب توافرها و المؤهلات المطلوبة للمتقدمين للعمل بهذا المركز، تم التقديم لشغل وظائف الأخصائيين بالمركز عن عبر موفع الوزارة. و تم اختيار فريق العمل بمركز التخاطب و التكامل الحسي

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ ومتابعة إدارة شباب ديرمواس.



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