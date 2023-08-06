كأس الدرع الإنجليزي.. ديكلان رايس يدخل التشكيلة المتوقعة للأرسنال أمام السيتي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "ويمبلى"، لمتابعة لقاء درع الاتحاد الإنجليزي، بين أرسنال ومانشستر سيتى.

ويدخل مانشستر سيتي هذا اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد في الموسم الماضي، بينما حل أرسنال في وصافة البريميرليج.

ويتجه ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال للدفع بالوافد الجديد ديكلان رايس أساسيًا، فى مواجهة مانشسر سيتى.

ومن المتوقع أن يدخل أرسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تيرني - جابرييل - ساليبا - تومياسو.

خط الوسط: بارتي - رايس - أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي - نيكيتياه - ساكا.

