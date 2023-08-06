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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الدرع الإنجليزى.. هالاند يقود التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى أمام أرسنال

هالاند
هالاند
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "ويمبلى"، لمتابعة لقاء درع الاتحاد الإنجليزي، بين أرسنال ومانشستر سيتى.
ويدخل مانشستر سيتي هذا اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد في الموسم الماضي، بينما حل أرسنال في وصافة البريميرليج.
ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: ووكر - دياز - أكانجي.
خط الوسط: سيلفا - رودري - ستونز - جريليش.
خط الهجوم: ألفاريز - هالاند - فودين.
 

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