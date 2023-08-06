كأس الدرع الإنجليزى.. هالاند يقود التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى أمام أرسنال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "ويمبلى"، لمتابعة لقاء درع الاتحاد الإنجليزي، بين أرسنال ومانشستر سيتى.

ويدخل مانشستر سيتي هذا اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد في الموسم الماضي، بينما حل أرسنال في وصافة البريميرليج.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ووكر - دياز - أكانجي.

خط الوسط: سيلفا - رودري - ستونز - جريليش.

خط الهجوم: ألفاريز - هالاند - فودين.

