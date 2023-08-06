أقوال فتاه اتهمت شاب بسحلها والتعدي عليها في المرج

استمعت نيابة المرج لاقوال فتاة اتهمت شاب بسحلها والتعدي عليه بقطعة سيراميك فاصابها بجرح في الوجه.

وقال الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عام انها اثناء سيرها في الشارع بدا المتهم والبالغ من العمر 13 سنة بمعاكستها ووصفها بكلمات تخدش الحياء وعندما طلبت منه التوقف تمادي في افعاله وقذفها بالحجارة

واضافت الفتاة انها توجهت الي والدة المتهم لشكواها فتعدت عليها هي الاخري وامسك الصبي بكسر سيراميك وتعدي به عليها فاصابها في وجهها .

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول واقعة بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 /7 /2023 حضرت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" - مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما وذلك حال معاتبة نجلتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثًا إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

