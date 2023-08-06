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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحلة الكبرى خلال جولة صباحية

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية حاليا بمدينة المحلة الكبرى في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير المدينة والنهوض بها وتنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتفقد محافظ الغربية أعمال تطوير النفق السفلى بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة الكبرى ومتابعة الأعمال الجارية به طبقا للمواصفات الفنية والتي تشمل إعادة تأهيله وتجديد شبكة تصريف مياه الأمطار به والتأكد من كفاءتها العملية.
كما تشمل أعمال التطوير تركيب طبقة من البازلت بعد إنهاء تنفيذ الأعمال الميكانيكية والعزل بأرضية النفق لحمايته من أي تسريب للمياه.

وتفقد محافظ الغربية كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.
وامتدت جولة رحمي بمدينة المحلة الكبرى لتفقد أعمال تطوير موقف السيارات والتي تشمل توسعة الموقف وإعادة تأهيله بشكل حضاري وزيادة طاقته الاستيعابية للسيارات وتطوير مداخل ومخارج الموقف بما يضمن سهولة وانسيابية الحركة به

ووجه محافظ الغربية خلال زيارته رؤساء أحياء أول وثان المحلة الكبرى بمتابعة تنفيذ خطط الرصف بشوارع المدينة وفق المواصفات والاشتراطات الفنية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة الكبرى.

أعمال التطوير والتجميل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحلة الكبرى تصريف مياه الأمطار