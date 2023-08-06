55 صورة ترصد تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمدينتي الأقصر وأرمنت

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق المدن، في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، باتخاذ التدابير اللازمة وضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وما تتخذه الدولة للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية.

وفي هذا السياق، تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال ترشيد الكهرباء التي يتم تنفيذها بالمدينة، حيث تم المرور على شوارع التليفزيون والخليج والمدينة المنورة، والحرية المتفرع من المدينة بمنطقة حي جنوب، وشارع رمسيس بمنطقة حي وسط, ومن أول كوبري المطار وطريق المطار بمنطقة حي المطار، كما تم المرور على شوارع المحطة وعبدالمنعم العديسى (المنشية) وصلاح الدين.

وتم التنبيه على المحال التجارية بتخفيض استهلاك الكهرباء وعدم استخدام الإضاءة المبهرة في واجهات المحلات والاكتفاء بإضاءة المحل من الداخل، فضلاً عن ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بنسبة 75 %، وذلك مساهمة في ترشيد الكهرباء للصالح العام.

وأشار الشرابي، إلى أنه تم توجيه إدارة المتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبدالصبور مدير الإدارة، وبمشاركة محمد عبد الحميد وأحمد محمد توفيق أعضاء المتابعة الميدانية، وذلك لمتابعة هذا الشأن ميدانياً بصفة دورية يومية، طبقاً لخطة تخفيف الأحمال بمدينة الأقصر.

ترشيد الكهرباء بأرمنت

وفي مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، نفذ العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، حملة لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، برفقة نائب رئيس المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمركز.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز أرمنت بالمرور على الشوارع والمحلات لمتابعة تنفيذ القرار، والتأكيد على تخفيض الإنارة العامة لخفض الاستهلاك وكذلك إطفاء كامل للوحات الإعلانات.

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