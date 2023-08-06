الفلبين تتهم خفر السواحل الصيني باعتراض قاربها العسكري

اتهمت الفلبين، اليوم الأحد، خفر السواحل الصيني باعتراض طريق قارب إمدادات عسكري فلبيني في بحر الصين الجنوبي واستهدافه بمدافع المياه، منددة باستخدام "إجراءات مبالغ فيها وهجومية" تجاه سفنها.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

فقد قالت القوات المسلحة الفلبينية إن زورقا تابعا لخفر السواحل الصيني اعترض سبيل القارب الفلبيني أمس السبت ووجه إليه مدافع المياه.

كان القارب الفلبيني في مهمة روتينية لتناوب القوات وإعادة تزويدها بالإمدادات.

وأضافت أن الاعتراض كان "في تجاهل صارخ لسلامة أولئك الموجودين على متنه وفي انتهاك للقانون الدولي".

وقال متحدث باسم خفر السواحل الصيني إن سيادة بلاده "ليست محل شك" على جزر سبراتلي والمياه المحاذية لها بما يشمل المنطقة التي كان فيها القارب الفلبيني.

وأضاف على حساب خفر السواحل على ويتشات: "نحث الجانب الفلبيني على وقف أنشطته المتعدية فورا في تلك المياه".