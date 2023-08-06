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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ننشر رابط استمارة للراغبين في التطوع لتنظيم أسبوع شباب الجامعات بحلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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عقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة خطة اللجنة وبحث آليات التنسيق لضم المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات المصرية فى الفترة من  8– 14 / 9 / 2023 برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وطرحت اللجنة استمارة للطلاب والراغبين في التطوع لتنظيم الأسبوع وحددت مجموعة من البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي، صورة شخصية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، عنوان السكن، رقم المحمول، البريد الإلكتروني، مع تحديد الحالة الدراسية، ومهارات المتطوع في التنظيم والحاسب الآلي.

كما تتضمن الاستمارة معرفة مهارات المتطوع الرياضية، وهل سبق له الاشتراك في تنظيم اي أحداث سابقة، مع تحديد المجالات التى يتميز فيها المتطوع وقدراته للمساهمة فيها فى ذلك الحدث الرياضى سواء مرافقة الوفود، أوالأفتتاح ومراسم الختام، أو تنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشآت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، الإعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار.

ويمكن للراغبين في التطوع لتنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر بجامعة حلوان الدخول على الرابط وملء البيانات ويكون آخر موعد لتسجيل المتطوعين على الرابط هو يوم ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ ، وعلى المتطوعين المقبولين متابعة موعد المقابلات الشخصيه علي نفس مكان رابط تحميل الاستمارة، مع إحضار صورة البطاقة الشخصية وصور شخصية للمتطوع، وطباعة الأستمارة لاتمام المقابلة.

ويمكن للراغبين في التطوع الدخول على الرابط التالي وملء استمارة التطوع:
https://forms.gle/LKRgt6hkHvpCc4z2A

 

اسبوع شباب الجامعات الجامعات المصرية الرياضى المجالات