تعرف على الكليات والبرامج الجديدة في جامعة حلوان الأهلية

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه بالنسبة للحد الأدنى للقبول لتنسيق العام الجامعي 2023/2024 بجامعة حلوان الأهلية تحدده أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وهو لم يعلن بعد حتى الآن، حيث تقوم الأمانة بالإعلان عـــن الحدود الدنيــا للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة بصفة عامة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

وأشار "قنديل" إلى أنه بالنسبة للكليات الجديدة التي سيتم عملها بجامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024 ، فسيتم الإعلان قريباً عن تشغيل كليات ( طب الأسنان – العلاج الطبيعي – علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات – العلــــوم )، أما بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي ، فسيتم الإعلان عن تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات ( العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال – الهندسـة الفنون والفنون التطبيقية)، وبالنسبة لمواعيد وطريقة التقديم والقبول يجري التنسيق مع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذه الشأن.

هذا ويمكن متابعة الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية على الفيس بـــوك وذلك لمعرفة كافة تفاصيل البرامج ومواعيد التقديم والمصروفات وذلك من خلال الرابط التالي:

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