تعرف على أماكن عقد أنشطة وفعاليات أسبوع شباب الجامعات

يشهد أسبوع شباب الجامعات المصرية الذي تنظمه جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عدد من الأنشطة والفعاليات منها النشاط العلمي والرياضي والإجتماعي والفني والثقافي والجوالة والخدمة العامة، حيث المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا يتلاقون للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

وقد شرفت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر – سبتمبر 2023، ومنذ أن وقع الاختيار والجامعة بقيادتها وادارتها المختلفة في سباق مع الزمن للاستعداد لاستقبال الجامعات المصرية.

وقد خصصت الجامعة عدد من الأماكن لتنظيم الفعاليات حيث ينظم النشاط العلمي عدد من الفعاليات، ويقام المعرض العلمي في المكتبة المركزية، وتقام مسابقة الروبوت في قاعة المكتبة المركزية، ومسابقة العرض التقديمي لأفضل ابتكار في قاعة المناقشات بالمكتبة المركزية، أما مسابقة دوري المعلومات العلمية في قاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالمكتبة المركزية.

ويقدم النشاط الاجتماعي عدد من الفعاليات بقاعة الدكتور عمرو عزت سلامة بمجمع الفنون والثقافة، ومسابقة الشطرنج بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بالمبنى الإداري رئاسة الجامعة.

ويقدم النشاط الفني عدد من المسابقات في الموسيقي والكورال بمجمع الفنون والثقافة بالمسرح الكبير، أما النشاط الثقافي فينظم مسابقة الاحاديث النبوية الشريفة بقاعة الدكتور محمود الطيب بمجمع الفنون والثقافة، وتقام مسابقة المراسل التليفزيوني بقاعة الدكتور محمود الجوهري بمجمع الفنون والثقافة، المخيم بجوار كلية الصيدلة .

وفي النشاط الرياضي تقام نهائيات الألعاب الجماعية ( كرة اليد – الكرة الطائرة – كرة السلة ) بالصالة المغطاة ، ودوري المجموعات للألعاب الجماعية ( كرة اليد – الكرة الطائرة – كرة السلة ) في الملاعب متعددة الأغراض، أما عن تنس الطاولة في صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم، بالاضافة لبعض الأنشطة الاخري الاساسية والموازية تقام ببعض كليات الجامعة.