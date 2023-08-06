مصرع طالب صدمته سيارة نقل بالعبور

لقي طالب مصرعه صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية في دائرة قسم شرطة ثان العبور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، ومصرع طالب إثر إصابته بنزيف بالمخ.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "فارس ح ر"، 17 سنة، طالب، إثر إصابته بنزيف بالمخ، جراء حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم شرطة ثان العبور، وذلك بسبب محاولة المتوفي تخطى السيارة النقل بدراجته النارية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمؤخرة السيارة النقل.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.