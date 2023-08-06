السفارات العربية تحذر رعاياها في لبنان

توالت تحذيرات السفارات العربية في لبنان لمواطنيها للحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وبعد السعودية والكويت والبحرين، دعت اليوم الأحد سفارتا عمان وقطر المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الأمنية اللازمة والابتعاد عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، واتباع الإرشادات الأمنية الصادرة عن جهات الاختصاص.

وناشدت السفارة القطرية في بيروت المواطنين الموجودين حاليا في لبنان التواصل معها في الحالات الطارئة.

وفي وقت سابق، شهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد كبير من سكان المخيم.