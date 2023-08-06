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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"عاتبته على معاكستها".. شاب يسحل جارته في الشارع بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر نيابة المرج التحقيق في اتهام شاب بسحل فتاة والاستماع إلي اقوال المجني عليها .

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية في تعدي المتهم على الفتاة لمعاتبتها له على معاكستها في الشارع كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليها.

رصدت المتابعة الأمنية تداول واقعة بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" - مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما وذلك حال معاتبة نجلتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثًا إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحقيق في اتهام شاب سحل فتاة المرج