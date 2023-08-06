القبض على مسجل خطر حاول سرقة سيارة بالمعادى

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة سيارة بأحد الشوارع بمنطقة المعادى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان – له معلومات جنائية) حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة " بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة المعادى عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

وبمناقشته إعترف بقيامه بسرقة السيارة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل، وقد أمكن التوصل لمالك السيارة ، وبإستدعائه وسؤاله أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.