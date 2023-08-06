نجح رجال المباحث بالقاهرة فى ضبط تاجر بحوزته مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,200,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.