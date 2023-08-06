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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المستوطنين
المستوطنين
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 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مُشددة من قوات الاحتلال. 
وقالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدّم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين. 
ويقتحم المُستوطنون باحات المسجد الأقصى بشكل شبه يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل منذ عام 1994. 

المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى باب المغاربة