أكبر طالب في الثانوية العامة بـ52 عاما: كان حلم عمري أكمل تعليمي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “خالد محمد” أكبر طالب حصل على شهادة الثانوية العامة بعمر 52 سنة".

حياة جديدة رسمها خالد محمد صاحب الـ52 سنة بعد أن أصرّ على استكمال تعليمه في ذلك العمر المتقدم واجتياز مرحلة الثانوية العامة، وخاض ماراثون الامتحانات حتى حصل على 54% الذي اعتبره إنجازا ونجاحا لإصراره على الحصول على الشهادة الثانوية ودخول المرحلة الجامعية.

حلم جديد يستهدفه خالد محمد بعدما اجتاز المرحلة الثانوية وهو استكمال دراسته الجامعية في كلية التربية النوعية واقترب من تحقيق رغبته بعد فتح التنسيق وأداء اختبارات القدرات بالكلية، وبخاصة أن طموحه غير متوقف ويأمل في أن يكمل بعد ذلك مرحلة الماجستير والدكتوراه.

وقال خالد محمد في مداخلة هاتفية بالبرنامج: "حلم حياتي منذ الصغر هو إكمال تعليمي، ولكن الظروف لم تكن في صالحي، وكنت أعمل في مصنع للنسيج اليدوي، وبعدها اتجهت للتعليم وبدأت من شهادة محو الأمية، ثم قدمت على المرحلة الإعدادية وحصلت على الشهادة الإعدادية في عام 2016، واتجهت إلى الثانوية العامة وحصلت على الشهادة".

وأضاف: "زملائي في العمل شجعوني على أن أستمر في تعليمي، ومنحوني دافعا معنويا قويا، كما شجعني عميد الكلية التي أعمل فيها، بالإضافة إلى بعض الأستاذة، ولكن كثيرين سخروا مني وقالوا بعد ما شاب ودوه الكتاب ولكنني لم ألتفت لهم".