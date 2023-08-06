لقاء لتوعية طلاب الثانوية العامة حول تنسيق الكليات في دمياط

استضافت المدينة الآمنة في مدينه عزبة البرج في محافظة دمياط،لقاء توعية بحضور الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك في أول ايام التنسيق وذلك للتوعية بمعلومات عن الكليات المختلفة والتى تؤهل إلى سوق العمل تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبإشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط و بحضور منى عبدالله عضو الفرع ومشرف على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء وفي إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بالجانب التوعوي واستكمالا لأنشطة المجلس القومي للمرأة بدمياط بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

وتم تقديم نماذج إيجابية متفوقة من كليات أدبية ،وذلك لمساعدة الطلاب في اختيار المناسب بقدراتهم ومجموعهم وتم فتح باب النقاش والاسئلة وتم توضيح كل التساؤلات على أن يتم إستكمال الموضوع للمرحلة الثانية من التنسيق في الاسبوع المقبل.

وعلى هامش اللقاء تم عمل معرض لعرض منتجات تدريبات المجلس القومي للمرأة بالمدينة الصديقة للنساء والتى تم التدريب عليها خلال الفترة الماضية.

اكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، انه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة،أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى قرار برقم 227 بتاريخ 26/7/2023 باعتماد 36 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط.

منها 23 مؤسسة من المؤسسات التي تمت زيارتها للاعتماد من خطة 2022/2023 ، و13 مؤسسه من خطة 2021/2022 )

ويهنئ "وكيل الوزارة" جميع القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس وهيئات التدريس الحاصلة علي الاعتماد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

