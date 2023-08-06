حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي وملك البحرين تأكيد على ترسيخ دعائم الأخوة والثقة بين البلدين

اعتبر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، بمدينة العلمين، تأكيد على قوة العلاقات بين مصر والبحرين وترسيخ دعائم الأخوة والثقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والبناء والتنمية.

وأكد حزب المؤتمر، أهمية تكثيف التنسيق بين مصر والبحرين لتعزيز آليات العمل العربي المشترك والحفاظ على حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي وملك البحرين تناول بحث القضايا والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتابع حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي وملك البحرين يسعيان إلى دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة، علاوة على إرساء الأمن والاستقرار وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله.

وأكد حزب المؤتمر، أن الحفاظ على أمن البحرين وأمن دول الخليج يمثل أولوية لمصر، لافتا إلى أن إقامة مشروعات استثمارية ستعود بالنفع على شعوب المنطقة العربية ككل وليس مصر والبحرين فقط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، حيث تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.