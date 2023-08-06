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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تسمح لرجال الأعمال بزيارة أوكرانيا للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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 قررت كوريا الجنوبية السماح لما يصل إلى 30 رجل أعمال بزيارة أوكرانيا في كل رحلة من أجل المشاركة المحتملة في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي، في نطاق استثناءات السفر الخاصة، حسبما قال مسئولون ومصادر صناعية مطلعة على الأمر اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن سول قد أعربت عن نيتها في المشاركة بنشاط في المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا في أعقاب الحرب مع روسيا، مع توافق مجتمع الأعمال في البنية التحتية والقطاعات الأخرى أيضا مع هذه الخطوة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الحكومة تخطط للسماح لرجال الأعمال بدخول أوكرانيا، من أجل المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار من خلال منح استثناءات لحظر السفر المفروض على أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.
وقالت المصادر إنه بموجب الخطط التفصيلية، ستضع الحكومة حدا أقصى لعدد رجال الأعمال المسافرين بما لا يزيد عن 30، مع تحديد مدة إقامتهم بأسبوعين لكل رحلة. وسوف يسافرون بموجب "الاستخدام الاستثنائي لجوازات السفر" بموجب القانون الكوري، وستتلقى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية طلبات رجال الأعمال ابتداء من هذا الشهر. وإذا تجاوز عدد المتقدمين الحد، فسيُطلب منهم تعديل وقت المغادرة للحفاظ على عدد المسافرين ضمن الحصة المحددة.
ومع المبادئ التوجيهية المحددة لاستثناء السفر إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تزور العديد من الشركات الكورية أوكرانيا لاستكشاف فرص المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المحتملة.
وأبدت شركات البناء والبنية التحتية وشركات قطاعي المرافق والطاقة اهتماما بإعادة الإعمار.
وعلى المستوى الحكومي، يخطط وفد برئاسة وزير الأراضي الكوري الجنوبي "وون هي-ريونج" لزيارة أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء مناقشات حول مشاريع إعادة البناء مع المسؤولين في كييف.
وبشكل منفصل، تنظم وزارة الصناعة وفدا خاصا، يتكون من شركات الطاقة والمصانع، وخطة لزيارة أوكرانيا في أكتوبر.
وتتسارع هذه الجهود بعد أن قام الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا في يوليو، ووعد بتقديم حزمة من المساعدات الأمنية والإنسانية والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار.

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