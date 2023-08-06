نائب: افتتاح قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة يعتبر التحدي الأكبر الذي عكس قدرة وإرادة المصريين في التحول نحو الإنجازات، لافتًا إلى أن المشروع عزز مكانة قناة السويس كشريان رئيسي في حركة الملاحة العالمية.

وأضاف "القطامي"، في بيان له اليوم، أن مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس عام 2015 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة، حيث أدى إلى تعظيم ثروات الدولة وزيادة مواردها، موضحًا أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تعزيز مكانة مصر الريادية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قناة السويس حققت معدلات غير مسبوقة من خلال زيادة العوائد، مضيفًا: "قناة السويس الجديدة بمثابة نقطة تحول في مسار تنمية إقليم القناة حيث جعلته مناخًا جاذبًا للاستثمار، مما خلق الكثير من فرص عمل للشباب".

وأشار إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على استمرار الإنجازات، وذلك بالتوجه نحو تنفيذ استراتيجية تطوير القناة من خلال تعزيز قدراتها كمحور عالمي لحركة التجارة، لافتًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة برهن على قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات الصعبة.