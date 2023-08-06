اليوم.. ذروة ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تسجل 42

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن اليوم الأحد، يشهد ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء؛ حيث إنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 42 درجة.

وأوضحت الأرصاد أنه تعود درجات الحرارة الانخفاض غدا الاثنين، بعد الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتى القاهرةالكبرى وشمال الصعيد .

ونوهت الأرصاد أنه من المتوقع اليوم استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحياناً علي مناطق من جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل -أسوان - الوادي الجديد )، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي يصاحبها انخفاض في مستوي الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية .