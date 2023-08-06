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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الربان هلال يحيى يوضح أهمية قناة السويس الجديدة

قناة السويس
قناة السويس
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قال الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة بقناة السويس، إن الفرق بين قناة السويس الجديدة والقديمة هو 72 كيلو مترًا في أطوال القناة، موضحًا أنه تم حفر 35 كيلو على الناشف في المنطقة الشرقية، و10 كيلو عمق إلى 66 قدمًا، و27 كيلو في البحيرات المرة.

وأضاف يحيي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "قبل قناة السويس الجديدة كان لدينا 3 قوافل، وهما قافلة من الجنوب وقافلتين من الشمال وقافلة الشمال في حدود 11 مساءً، والقافلة الثانية في 6 صباحًا.. ومدة الانتظار كانت 20 ساعة".

وأوضح مراقب الملاحة بقناة السويس، أن القناة الجديدة جعلت الأمر مقتصرًا على قافلتين بمرور سهل ودون انتظار.

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