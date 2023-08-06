إيلون ماسك يطالب مستخدمي "إكس" بالإبلاغ عن "المعاملة غير العادلة"

طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة (تويتر) التي أصبح اسمها الآن (إكس) X، مستخدمي المنصة بالإبلاغ عن حالات تعرضوا خلالها للمعاملة بشكل غير عادل خلال عملهم أو التعبير عن رأيهم.

وكتب ماسك تغريدة على حسابه بموقع "أكس" - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إذا تمت معاملتك بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب نشر شيء ما أو الإعجاب به على هذه المنصة.. فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية".

وكان ماسك قد أعلن الشهر الماضي أن المستخدمين بشكل شهري لمنصة "أكس"، وصل عددهم إلى "مستوى جديد".. وشارك رسما بيانيا أظهر أن العدد الأخير يزيد على 540 مليونا.