الإمارات تدعم جهود تشاد في مكافحة الإرهاب بآليات عسكرية

الأحد 06/أغسطس/2023 - 11:29 ص

قدمت الإمارات العربية المتحدة، آليات عسكرية ومعدات أمنية، إلى جمهورية تشاد؛ لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم برامج حماية الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة، والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو الماضي خلال زيارة رسمية للرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي أتنو، إلى أبوظبي.

وأشارت الوكالة إلى أن سفير دولة الإمارات لدى تشاد راشد سعيد الشامسي، قام بتسليم الآليات والمعدات إلى الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.