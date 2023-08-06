وزير خارجية أوكرانيا يشدد على ضرورة تسليح بلاده بطائرات "إف-16"

الأحد 06/أغسطس/2023 - 11:26 ص

شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على ضرورة تسليح بلاده بطائرات /إف-16/ لتأمين مجالها الجوي، وتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية؛ على خلفية الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته القوات المسلحة الروسية على أوكرانيا.

وأكد كوليبا - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - "ضرورة أن يركز المجتمع العالمي على فرض سلام عادل ودائم بتسليح أوكرانيا، بما في ذلك طائرات (إف-16)"، مشيرا إلى أن "روسيا أطلقت وابلًا آخر من الصواريخ على أوكرانيا أمس.. روسيا لن تتوقف حتى نوقفها ويجب أن يركز المجتمع العالمي على فرض سلام عادل ودائم".

يشار إلى أنه منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، شنت القوات الروسية ضربات صاروخية مكثفة على أراضي أوكرانيا بصواريخ جوية وبحرية وطائرات مسيرة.