إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الإقليمي

أصيب 8 أشخاص بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق الدائرى الإقليمي.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الدائرى الإقليمى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارتين ونتج إصابة 8 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.