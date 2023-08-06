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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الإقليمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 8 أشخاص بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق الدائرى الإقليمي.
تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة،  بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الدائرى الإقليمى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارتين ونتج إصابة 8 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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