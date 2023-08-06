"صباح الخير يا مصر" يستعرض الحالة المرورية اليوم الأحد 6 أغسطس

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الاحد، الحالة المرورية اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات بسيطة وغير مؤثرة.

وأضافت، أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار سنجد كثافات نسبية غير مؤثرة ستبدأ تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وتابعت، أنّ بعض الكثافات ظهرت أعلى كوبري الحدائق القادم من منطقة الزاوية ومتجه إلى الفنجري، مشيرةً إلى أن الأمر ذاته يتكرر عند كوبري المطرية للقادم من منطقة الكابلات.

ولفتت، إلى أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، الكثافات تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد شارع العرم الرئيسي تباطؤً في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.