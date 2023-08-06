برلماني: مصر والإمارات بينهما علاقات تاريخية تعد نموذجا رائعا يجب أن يسود بين الدول العربية

أكد النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمدينة العلمين.

وثمن عضو مجلس النواب، في بيان صحفي له اليوم، تأكيد الزعيمين على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

وأشاد "الوليلى" ببحث الرئيسين لمستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، إضافة إلى تأكيد الرئيسين السيسى وبن زايد على حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد النائب مجدى الوليلى، أن هذا اللقاء أكد على استراتيجية العلاقات بين القاهرة وأبوظبي، وأن العلاقات بين البلدين متميزة ومتفردة وتاريخية واستراتيجية وتعد نموذجًا رائعًا يجب أن يسود بين جميع الدول العربية، مشيداً باعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة.

وقال النائب مجدى الوليلى، إن العلاقات المصرية- الإماراتية دائماً تتميز بالعلاقات الاخوية والوثيقة، وتؤكد على استمرار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، مؤكداً أن مصر والامارات العربية المتحدة الشقيقة حريصان كل الحرص على دعم الأمن القومي العربي والخليجي وتحقيق حلم التكامل والوحدة العربية.