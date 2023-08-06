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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قراءة لديوان "أمي راحت للملايكة" ضمن فعاليات متنوعة بثقافة الجيزة

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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شهدت المواقع الثقافية بالجيزة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. 

وعقد أعضاء نادي أدب الجيزة ندوة أدبية وقراءة نقدية لديوان "أمي راحت للملايكة"  للشاعر عماد سالم،  أدار الندوة د. ربيع شكري رئيس نادي أدب الجيزة،  بمشاركة الناقد رزق فهمي رئيس نادي أدب البدرشين.

 قدم "شكري" وصف مبسط للديوان موضحًا وفاء الشاعر تجاه والديه، مستعرضًا نماذج من ألوان الكتابة الشعرية بالديوان؛ التي تجلّت من خلال الصور البيانية المتعددة داخل قصائد الديوان، وأثناء مداخلته تحدث "فهمي" ناقدًا صورة الغلاف وتكوينه، جاءت الندوة بمشاركة الشعراء عبدالرحمن الكحلاوي،  متولي حجازي ، 
ود. منى حسين. 

الهيئة العامة لقصور الثقافة أمي راحت للملايكة