بالفيديو.. العلمين تحتضن الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية

قالت سلسبيل سليم، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إن المدينة تحتضن الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات المميزة التي لاقت الكثير من الاستحسان والقبول من كل جماهير الوطن العربي، وعلى المستوى الدولي، مشيرةً إلى أن أمس السبت، شهدت فعاليات المهرجان حفلا مميزا لإليسا وتامر عاشور.

وأضافت "سليم"، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الأمسية كانت غنائية تمتلئ بالرومانسية والمشاعر وكثيرون تفاعل مع الأغاني والأجواء ملأتها الفرحة والبهجة، والتقط الجمهور صورا للحفل، وتفاعل الجمهور مع الفنانين.

وتابعت، "كان هناك شاشات عملاقة نقلت الفعاليات بالخارج لمن لم يشترك بالحفل، وجرى اتخاذ إجراءات احترازية واستعدادات جيدة حتى يكون هذا الحفل بهذه الصورة المشرفة التي رأيناها".

وواصلت: “وشهدت فعاليات المهرجان حفلا أعاد لنا بريق التسعينيات مع الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري، كما شهدنا حفلا أعاد لنا الكثير من الأجواء الطربية مع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم”.