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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غرق 3 سيدات شقيقات في كورنيش المعادي

ارشيفية
ارشيفية
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لقيت 3 سيدات شقيقات مصرعهن إثر تعرضهم للغرق بمنطقة كورنيش المعادى.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادى بنطاق جنوب العاصمة وعلى الفور تم الدفع بفرق الانقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية الى مكان البلاغ ، وتم انتشال 3 جثث لـ 3 سيدات شقيقات، وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة فيما نقلت مصابة الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة، ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة .

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