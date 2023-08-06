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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يبدأ الإعداد للموسم الجديد غدا

أحمد سامي ،المدير
أحمد سامي ،المدير الفني لفريق سموحة
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،فترة الإعداد للموسم الجديد ،غداً الإثنين ،على ملعب النادي السكندري ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

أرسل مسئولو نادي سموحة ،القائمة الأولى لفريق الكرة الأول ، للموسم الرياضي 2024/2023 .

وضمت القائمة الأولى الآتي : 
الهاني سليمان  
محمود عبدالحليم 
أحمد جمال 
حسين فيصل 
محمد أشرف
حسين تيمور 
شريف رضا  
أحمد عبدالحكيم  
محمد المغربي 
بركات حجاج 
محمد عصام 
أحمد مصطفى طاهر  
محمد سعيد 
طارق علاء 
صديق أوجولا  
ابو بكر محمد

وعلى قائمة الانتظار : 
جونيور اجاي 
زياد طارق 
أحمد السعدني

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