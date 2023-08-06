شاهد.. زلزال بقوة 5.4 يضرب شرق الصين

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو لاثار الزلزال الذي ضرب شرق الصين بقوة 5,4 درجات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، واعلنت وسائل إعلام صينية عن إصابة 21 شخصا على الأقل وانهيار عشرات المباني.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة كان على بعد 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

واظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح وأرضيات تهتز وهروب أشخاص من المباني التي يقطنونها وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

وشعر بالزلزال سكان مدن بعيدة مثل بكين وتيانجين وكذلك شنغهاي، على بعد نحو 800 كيلومتر من مركزه.

والزلازل شائعة في الصين ولكن من النادر أن تضرب الجزء الشرقي من البلاد حيث يتركز معظم السكان والمدن الكبيرة.

وذكر مسؤول من مكتب شاندونغ لرصد الزلازل أن احتمال وقوع زلزال أكبر "ضئيل جدا"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية