ads
الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 673 شاحنة و 146 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع،  334 شاحنة و 114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 339 شاحنة و 32 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن، 305  شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة باشا 9 قادمة من اليمن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري