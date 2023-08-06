أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 673 شاحنة و 146 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 334 شاحنة و 114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 339 شاحنة و 32 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن، 305 شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة باشا 9 قادمة من اليمن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .
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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 673 شاحنة و 146 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 334 شاحنة و 114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 339 شاحنة و 32 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 673 شاحنة و 146 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 334 شاحنة و 114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 339 شاحنة و 32 سيارة.