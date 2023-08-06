اليوم.. الاتحاد السكندري يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، فترة الإعداد، اليوم الأحد، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات الموسم الجديد .

يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،مؤتمراً صحفياً ،في الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بفرع سموحة، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

ويقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ،الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة طارق العشري وجهازه المعاون خلال المؤتمر الصحفي.

والجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد السكندري، قد أعلنت عن التعاقد مع عمر صلاح ،في حراسة المرمى ، أحمد غنيم ،هاني الطامي ،عمرو صالح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .