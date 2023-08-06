بالفيديو.. ناقد رياضي يكشف أسباب إقالة سيد عبدالحفيظ

تحدث الناقد الرياضي، كريم سعيد، عن قرار النادي الأهلي، بتوجيه الشكر إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مبينا أن سياسة التغيير ثابتة منذ الراحل صالح سليم وهي طبيعة النادي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار توجيه الشكر لعبدالحفيظ لم يكن وليد اللحظة، بل كان منذ فترة كبيرة ومن وقت أداء مباريات النادي الأهلى في دوري أبطال إفريقيا الأخيرة، وبالتأكيد أن هناك بعض الاختلافات حدثت.

ولفت إلى أن النادي الأهلي يعرف جيدا متى يتخذ قراره، مع إشارة النادي إلى تصعيد كوادر جديدة، مشيرا إلى أن قرار توجيه الشكر إلى الجهاز الطبي بالفريق، أيضا نتيجة أمور لم ترضى المدير الفني للفريق مارسيل كولر، منها ما حدث في إصابة محمد الشناوي وتشخيص الإصابة، كذلك العديد من التقارير الطبية لبعض اللاعبين.



وأشاد بصفقة إمام عاشور، والمغربي رضا سليم، مؤكدا أن الصفقتين سيمثلان إضافة قوية لخطوط النادي الأهلي داخل الملعب.