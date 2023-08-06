بالفيديو.. تامر عاشور: مهرجان العلمين مبهر والتنظيم رائع

قال الفنان تامر عاشور، إن مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.

وأضاف "عاشور"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان، ومهرجان العلمين تضمن عددا كبيرا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة".

وتابع الفنان: "نحن كفنانين مصريين عندما نحيي حفلات خارج أو داخل مصر، فإن حفلاتنا تكون تذاكرها تكون "كاملة العدد"، حيث نسعى إلى أن نكون مختلفين في اللايف وألا نكون مكررين.

وأوضح أنه في مهرجان العلمين أرى وجود اختلاف كبير على مستوى النشاطات والجانب الفني، وأتمنى استمرارية المهرجان واختلاف الأماكن التي يتم تنظيم الفعاليات فيها وهو ما سيمثل فارقا كبيرا على المستوى السياحي والثقافي والترفيهي".

وأكد، أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة لفتة جيدة: "المتحدة تستخدم القوى الناعمة، ويا ريت يبقى في مهرجان بكل مكان في مصر مثل القاهرة والمنصورة".

