مصطفى كامل للموسيقى العربية تقدم عروضها ضمن "ثقافتنا في إجازتنا" بمطروح

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ليلة فنية، بالنادي الاجتماعي بمطروح، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" المقامة برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضمن العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والتي تقدم البهجة بعدد من المدن الساحلية.

وقدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقي العربية عرضها الأخير على مسرح النادي بقيادة أحمد الأشقر، وتضمن باقة من الأغاني الطربية وأغاني الزمن الجميل ومنها "ميدلي عبد الحليم حافظ، أي دمعة حزن، غريبة الناس، موضات" وتفاعل معها الجمهور تفاعلا كبيرا.

الفعاليات تقدم ضمن أنشطة فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في إطار زخم يشهده إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، ضمن عروض المبادرة.

في سياق آخر نفذت الفنانة نهلة عبدالقادر الجزء الثاني من ورشة عمل المكرمية، وقامت بتقفيل المكرمية بالشكل النهائي وإضافة الحلقات المعدن أو المرايا أو اللوحات الخشبية لإضفاء الشكل الديكوري على المكرميات، كما استمر معرض الكتاب في تقديم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والدواوين والمؤلفات.

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