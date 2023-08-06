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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أول أكتوبر.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بمدينة بدر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
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 صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/10/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمنطقتين  B &  A  الترفيهية خلف جامعة مدينة بدر، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A الترفيهية خلف جامعة بدر، من 2 : 23، يوم الأحد 1/10/2023، والقطع من 24 : 43، يوم الإثنين 2/10/2023، والقطع من 44 : 63، يوم الثلاثاء 3/10/2023، والقطع من 64 : 84، يوم الأربعاء 4/10/2023، والقطع من 85 : 112، يوم الأحد 8/10/2023، والقطع من 113 : 134 يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 135 : 157، يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 158 : 179، يوم الثلاثاء 10/10/2023، والقطع من 158 : 179، يوم الأربعاء 11/10/2023، والقطع من 180 : 202، يوم الأحد 15/10/2023، وتم تخصيص يومي الإثنين 16/10/2023، والثلاثاء 17/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة A.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة B، من 1 : 20، يوم الأربعاء 18/10/2023، والقطع من 21 : 40، يوم الأحد 22/10/2023، والقطع من 41 : 60، يوم الإثنين 23/10/2023، والقطع من 61 : 80، يوم الثلاثاء 24/10/2023، والقطع من 81 : 100، يوم الأربعاء 25/10/2023، والقطع من 101 : 120، يوم الأحد 29/10/2023، والقطع من 121 : 140، يوم الإثنين 30/10/2023، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 31/10/2023  والأربعاء 1/11/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة B.

الاسكان وزير الإسكان